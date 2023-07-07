شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: تدشين الموقع الرسمى للجنة الوطنية للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

دشنت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات، موقعها الإلكترونية الرسمي الخاص بـ«اللجنة الوطنية للانتخابات 2023»، للإسهام في تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين جميع أفراد المجتمع، وذلك ضمن سعيها للتعريف بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وجميع المراحل التي تمر بها العملية الانتخابية.

ويتضمن الموقع (www.uaenec.ae) كل التفاصيل المتعلقة باللجنة الوطنية للانتخابات، ولجان الإمارات الفرعية واختصاصاتها، وأسماء أعضاء اللجان، والقرارات الرسمية الصادرة بشأنها.

ويؤسس الموقع قاعدة معرفية ملهمة يتم تطويرها وإثراؤها بشكل مستمر بحسب المراحل المحددة لخطة الوزارة، يمكن من خلالها تكوين ثقافة انتخابية، كما أنه يمكن من تشكيل صورة حول المراحل التي تمر بها عملية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وترسيخ المعرفة بالإجراءات الخاصة بها من آليات الترشح للعضوية .

ويستهدف الموقع تشكيل وعي بجميع المراحل التي تمر بها العملية الانتخابية، التي تبدأ بالإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات، واختصاصاتها والمهام التي تقوم بها في رسم الإطار العام للعملية الانتخابية، والإشراف العام على سير الانتخابات، والجدول الزمني للانتخابات .

ومن المقرر أن يتضمن الموقع معلومات حول أسماء أعضاء الهيئات الانتخابية، وإعلان فتح باب الترشح، وما يتبعها من إجراءات تتعلق بعملية الترشح، والقائمة النهائية للمرشحين، إضافة إلى معلومات حول التصويت خارج الدولة والتصويت المبكر ويوم الانتخاب الرئيس، وما يتبع ذلك من إعلان لنتائج الفرز الأولية، لتختتم باعتماد القائمة النهائية للفائزين في حال عدم وجود انتخابات تكميلية.

ويشتمل الموقع على أهم المراحل والتطورات التي شهدتها العملية الانتخابية بدءاً من دورة عام 2006، التي شهدت ترشح (456) مرشحاً، مروراً بالدورة الثانية في عام 2011، ودورة عام 2015، التي جاءت مواكبة للارتفاع الكبير في أعضاء الهيئات الانتخابية، وصولاً إلى الدورة الرابعة في عام 2019، التي شهدت إقبالاً كبيراً بوصول إجمالي عدد الهيئات الانتخابية إلى 337738 عضواً، وزيادة بلغت (48.5%) في نسبة التصويت مقارنة بالدورة الانتخابية الثالثة.