شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الزلازل السورى: تسجيل 5 هزات أرضية خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الوطنى للزلازل السورى أن محطات الرصد سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 هزة ضعيفة، تراوحت شدتها بين 1.8 و2.7 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح المركز فى بيان اليوم الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء السورية، أن الهزات المسجلة، توزع 4 منها فى لواء اسكندرون وكانت بقدر 1.8 و2.0 و2.1 و2.6، وهزة فى لبنان وبقدر 2.7 درجة على مقياس ريختر.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز