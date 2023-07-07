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مركز الزلازل السورى: تسجيل 5 هزات أرضية خلال الـ24 ساعة الماضية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الوطنى للزلازل السورى أن محطات الرصد سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 هزة ضعيفة، تراوحت شدتها بين 1.8 و2.7 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح المركز فى بيان اليوم الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء السورية، أن الهزات المسجلة، توزع 4 منها فى لواء اسكندرون وكانت بقدر 1.8 و2.0 و2.1 و2.6، وهزة فى لبنان وبقدر 2.7 درجة على مقياس ريختر.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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