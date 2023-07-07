شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يتصدى لمحاولة تسلل إرهابية على إحدى النقاط العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القوات المسلحة السورية إحباط محاولة مجموعة إرهابية التسلل إلى إحدى نقاطها العسكرية فى ريف اللاذقية الشمالى ومقتل عدد منهم بينهم قيادى.

وقالت وزارة الدفاع - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية - إن وحدة من القوات المسلحة التابعة للجيش السوري تصدت لمجموعة إرهابية حاولت التسلل اليوم إلى إحدى النقاط العسكرية العاملة على محور كبانة في ريف اللاذقية الشمالي"، مضيفة أن عملية التصدي لمحاولة التسلل أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين.

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