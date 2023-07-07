شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل 5 إرهابيين بضربة جوية في كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق اليوم الجمعة، مقتل 5 إرهابيين بضربة جوية في محافظة كركوك.

وذكر الجهاز - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه "استنادا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بتنفيذ عمليات استباقية وإشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، نفذت القوات الأمنية، عملية إنزال جوي ليلي في محافظة كركوك قضاء الدبس ناحية التون كوبري؛ أسفرت عن مقتل 5 من إرهابيي تنظيم داعش".