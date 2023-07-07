شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى ويزيل لافتات داعمة لجنين من باحاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت شابًا فلسطينيًا، مزيلة لافتات وضعها المصلون في باحات المسجد دعما لصمود أهالي مُخيم جنين.

وكان خمسة آلاف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد، رغم الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المشددة على أبواب البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة ومداخلها وأقيمت صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العديد منهم من دخول المسجد.