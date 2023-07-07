شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وإسبانيا يبحثان ملف رفع الحظر الجوى الأوروبى عن الخطوط الجوية العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش وزير النقل العراقى رزاق محيبس السعداوى، اليوم/الجمعة/، مع نظيرته الإسبانية راكيل سانشيز خمينيز، ملف رفع الحظر الجوى الأوروبى عن الخطوط الجوية العراقية.

وقالت وزارة النقل العراقية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - : "إن السعداوى التقى خلال زيارته إلى إسبانيا على رأس وفد وزارى ضم عددًا من المديرين العامين نظيرته وزيرة النقل والتنقل والأجندة الحضارية الإسبانية فى مقر الحكومة فى برشلونة؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين"، لافتة إلى أن اللقاء الذى جرى فى مقر الحكومة بمدينة برشلونة، ناقش عددًا من المواضيع المهمة المشتركة بين البلدين، وآفاق التعاون فى مجال تنفيذ مشاريع العراق فى قطاع النقل وأهمها طريق التنمية وميناء الفاو الكبير.



وتابع البيان أن الاجتماع بحث أيضًا ملف رفع الحظر الجوى الأوروبى عن الخطوط الجوية العراقية، إلى جانب مناقشة سبل التعاون فى مجالات النقل البحرى والموانئ وتشجيع دخول الشركات الإسبانية إلى العراق، كونها شركات متطورة عالميًا.



وأكد البيان أن السعداوى وجه فى ختام الزيارة شكره وامتنانه للوزيرة الإسبانية، والتعاون الكبير الذى أبدته دوائر وشركات وزارة النقل الإسبانية فى إنجاح الزيارة، وترجمة مخرجاتها بما يخدم مصالح العراق والعراقيين.