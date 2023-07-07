شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة الصومالية تنفذ عملية عسكرية ضد الإرهابيين فى إقليم جوبا السفلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت الفرقة الـ5 للكتيبة الـ16 من القوات المشتركة بالجيش الصومالى، بالتعاون مع قوات الأمن وقوات الدراويش بولاية جوبالاند، اليوم/الجمعة/، عملية عسكرية مشتركة على الطريق الرئيسى الذى يربط بين مدينتى أفمادو وكيسمايو، التى تخضع جميعها لسيطرة منطقة جوبا السفلى.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن القوات المشتركة تمكنت من تفكيك شبكة ألغام من مخلفات ميليشيات الخوارج الإرهابية فى إقليم جوبا السفلى.



وكانت العملية تهدف إلى ملاحقة إرهابيى المليشيات وتدمير قواعد لمليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة فى مناطق سانغونى باقليم جوبا السفلى.



يذكر أن الجيش الصومالي، قد كثف فى الآونة الأخيرة من العمليات العسكرية للقضاء على فلول ميليشيات الشباب المتطرفة التى تتواجد فى المناطق القليلة المتبقية على أيدى المتمردين.