شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. إلقاء القبض على مواطن أطلق النار على أشخاص أثناء خروجهم من أحد المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت دورية من مديرية المخابرات بالجيش اللبنانى، القبض على مواطن فى بلدة بر الياس بالبقاع؛ لإطلاقه النار على أشخاص أثناء خروجهم من أحد مساجد المنطقة، ما أدى إلى مقتل أحدهم.



وأكد الجيش اللبنانى- فى بيان، أنه أثناء إلقاء القبض على المتهم، بادر بإطلاق النار على عناصر الدورية فردّوا بالمثل، ما أسفر عن إصابته، ونقل إلى أحد المستشفيات للعلاج.