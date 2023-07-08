شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: مسيرات التحالف الدولى تخترق مسارات الطائرات الروسية وتتعرض لإطلاق نار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا حالتين لظهور طائرات مسيرة تابعة للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب على مسارات تحليق طائرات القوات الجوية الروسية.

وقال الأدميرال أوليج جورينوف نائب رئيس المركز الروسي في سوريا -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الجمعة- إن أنظمة التوجيه الخاصة في مسار طائرات القوات الجوية الروسية، أدت إلى إطلاق نار تلقائي على الأهداف.

وقال جورينوف إن "حالتين مسجلتين لظهور طائرات مسيرة تابعة للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب من طراز إم كيو-9 على مسارات طيران طائرات القوات الجو فضائية الروسية تثيران القلق بشكل خاص".

وأشار إلى تسجيل تأثير على أنظمة التوجيه في الحالتين، ما أدى إلى التشغيل التلقائي لأنظمة الدفاع على متن الطائرات الروسية وإطلاق النار على أهداف حرارية كاذبة.

وأكد الأدميرال أن "الطيارين الروس أظهروا احترافية عالية من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، لمنع الاصطدام بطائرات التحالف المسيرة".