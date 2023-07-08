شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون ينشر فيديو لـ"مواجهة" بين الطيران الروسى والأمريكى فوق سوريا ويكشف عن النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز القوات الجوية الأمريكية مقطع فيديو يظهر مقاتلة روسية من طراز "SU-35"، تحلق بالقرب من طائرة مسيرة من نوع "ريبر".

وقال اللفتنانت جنرال أليكس غرينكويتش، قائد القوة الجوية التاسعة في الشرق الأوسط، إن "ثلاث طائرات أمريكية بدون طيار من طراز "MQ-9" كانت تعمل فوق سوريا قرابة الساعة 10:30 صباح الخميس بالتوقيت المحلي، في مهمة ضد تنظيم "داعش"، عندما بدأت ثلاث طائرات مقاتلة روسية في مضايقة الطائرات المسيرة".

ولفت إلى أن "أحد الطيارين الروس اقترب بطائرته "SU-35" من المسيرة الأمريكية واشتبك معها، ما أدى إلى زيادة سرعتها ومن الضغط الجوي، ويمكن أن يتسبب الانفجار النفاث من جهاز الاحتراق الخلفي في إتلاف جهاز ريبر الإلكتروني، ما قلص من قدرة مشغل الطائرة بدون طيار على تشغيلها بأمان".

واعتبر أن "الطائرات العسكرية الروسية انخرطت في سلوك غير آمن وغير احترافي أثناء تفاعلها مع الطائرات الأمريكية في سوريا"، مضيفا: "هذه الإجراءات تهدد سلامة القوات الأمريكية والروسية. ونحث القوات الروسية في سوريا على وقف هذا السلوك المتهور والالتزام بمعايير السلوك المتوقعة من قوة جوية محترفة حتى نتمكن من استئناف تركيزنا على الهزيمة الدائمة لداعش".

وكان مركز المصالحة الروسي في سوريا أعلن في وقت سابق عن انتهاكات جسيمة ممنهجة من قبل "التحالف" الأمريكي للمذكرة الخاصة بسلامة الطيران في سوريا، حيث تم تسجيل 12 حالة من هذه الانتهاكات في يوم واحد.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، أوليغ غورينوف، أمس الخميس: "تم رصد 12 حالة انتهاك اليوم منها 5 في منطقة مغلقة أمام الرحلات الجوية على خلفية تدريبات روسية سورية مشتركة في شمال سوريا".

وذكر بأن "الجانب الروسي غير مسؤول عن سلامة الطلعات غير المنسقة للطائرات بدون طيار".