شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر يضرب الفجيرة الإماراتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، إن زلزالا بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب منطقة الفجيرة.

من ناحية أخرى، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم بالإمارات، صحوا إلى غائم جزئيا يصبح مغبرا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة بالغبار شرقاً وشمالاً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية وشمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س خاصة شرقاً وشمالاً.. ويكون الموج في

الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:46 والمد الثاني عند الساعة 04:37 والجزر الأول عند الساعة 10:50 و الجزر الثاني عند الساعة 22:39.

أما في بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:34 والمد الثاني عند الساعة 01:51 والجزر الأول عند الساعة 20:02 والجزر الثاني عند الساعة 07:43.