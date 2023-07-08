شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الخليجي: الحوار الاستراتيجي مع روسيا يهدف لتعزيز العلاقات المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليج العربية وروسيا الاتحادية الذي سيعقد يوم الاثنين القادم الموافق 10 يوليو الجاري، في مدينة موسكو يسعى لتعزيز العلاقات بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة.

وأوضح البديوي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم/ السبت/ - أنه خلال هذا الاجتماع سيتم مناقشة موضوعات مدرجة على جدول الأعمال تهدف إلى زيادة التعاون المشترك من جهة، وتوفر فرصة مواتية لتبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية .

وأضاف أن العلاقات الخليجية الروسية متميزة ، منذ توقيع الجانبين على مذكرة التفاهم للحوار الإستراتيجي في شهر نوفمبر عام 2011، واستمرارها إلى اليوم هي دلالة على سعي الجانبين نحو المضي قدماً لبناء علاقات قوية ووثيقة تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة للجانبين على كافة الأصعدة والمجالات .