شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السعودية: ضبط 9 آلاف و305 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الداخلية السعودية، ضبط 9 آلاف و305 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع فى مناطق المملكة كافة.

وذكرت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم /السبت/ - أن المخالفات التى ضبطتها الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفى أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 29 يونيو الماضى وحتى 5 يوليو الجاري، شملت ضبط 5 آلاف و168 مخالفا لنظام الإقامة، وألفين و864 مخالفا لنظام أمن الحدود، و1273 مخالفا لنظام العمل.



وأشارت إلى أن إجمالى من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 699 شخصا، كما تم ضبط 53 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وكذلك ضبط 11 متورطا فى نقل وإيواء وتشغيل مخالفى أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.



وحذرت الداخلية السعودية، من يسهل دخول مخالفى نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المآوى أو يقدم لهم أية مساعدة أو خدمة بأى شكل من الأشكال، لأنه بذلك يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.