شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يحبط عملية هجرة غير شرعية عبر البحر شمالى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبط الجيش اللبنانى محاولة للهجرة غير الشرعية شمالى البلاد، كما القى القبض على عدد من مرتكبى جريمة التخطيط لعملية تهريب الأشخاص عبر البحر.

وأكد الجيش اللبنانى - فى بيان له اليوم - أن دورية من مديرية المخابرات ألقت القبض فى بلدة سلعاتا بالبحرين شمالى العاصمة بيروت على 5 سوريين بسبب تحضيرهم لعملية هجرة غير شرعية عبر البحر لعدد من الأشخاص، كما ألقت القبض على 49 سوريًّا بينهم نساء وأطفال عند حاجز دير عمار - الشمال، بعدما كانوا متجهين إلى منطقة البترون بنيّة الهجرة غير الشرعية عبر البحر إلى إحدى الدول الأوروبية.



وأوضح الجيش اللبنانى أن الجهود مستمرة لضبط بقية المتورطين.