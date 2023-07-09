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الجيش اللبنانى يحبط عملية هجرة غير شرعية عبر البحر شمالى البلاد

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القاهرة - سامية سيد - أحبط الجيش اللبنانى محاولة للهجرة غير الشرعية شمالى البلاد، كما القى القبض على عدد من مرتكبى جريمة التخطيط لعملية تهريب الأشخاص عبر البحر.

وأكد الجيش اللبنانى - فى بيان له اليوم - أن دورية من مديرية المخابرات ألقت القبض فى بلدة سلعاتا بالبحرين شمالى العاصمة بيروت على 5 سوريين بسبب تحضيرهم لعملية هجرة غير شرعية عبر البحر لعدد من الأشخاص، كما ألقت القبض على 49 سوريًّا بينهم نساء وأطفال عند حاجز دير عمار - الشمال، بعدما كانوا متجهين إلى منطقة البترون بنيّة الهجرة غير الشرعية عبر البحر إلى إحدى الدول الأوروبية.


وأوضح الجيش اللبنانى أن الجهود مستمرة لضبط بقية المتورطين.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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