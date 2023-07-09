شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال فى مدينة قلقيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شاب فلسطينى مساء اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن قوات الاحتلال فتحت نيرانها على شاب فلسطينى، قرب جدار الفصل العنصرى بقلقيلية، مما أدى لإصابته.

وفى القدس المحتلة، هدمت قوات الاحتلال منزلاً في البلدة القديمة، وذلك في إطار عمليات الهدم التي تستهدف الوجود الفلسطينى فى القدس، ترافق ذلك مع اقتحام قوات الاحتلال مخيم شعفاط، ومداهمة منازل الفلسطينيين.