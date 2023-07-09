شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. مخربون يهاجمون قطار مسافرين بالحجارة ووزارة النقل تندد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل العراقية، عن تعرّض أحد قطاراتها على خط بغداد- البصرة إلى عمل تخريبى، يوم أمس الجمعة، في محطة الديوانية، أثناء نزوله من العاصمة بغداد.

وندد بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، بـ" العمل التخريبى الذي طال إحدى غرف الدرجة الأولى لقطار (20) النازل، بالقرب من مدينة الديوانية"، مؤكدا، أن" المخربين عملوا على مهاجمة القطار بالحجارة، مما أدى إلى تهشيم زجاج الغرفة".

وأعربت الوزارة، بحسب البيان، عن" أسفها لتلك الأعمال التى تطال قطارات نقل المسافرين والبضائع"، مؤكدة، أن" العراق يعد واحدا من أوائل دول الشرق الأوسط التي استخدمت القطارات لنقل المسافرين والبضائع بين المحافظات، وبالتالى فإن هذه الأعمال تمثل سلوكيات دخيلة ومستهجنة وغير حضارية".

ونوهت، أن" تلك الأعمال تتسبب بخسائر اقتصادية، فضلا عن أخذ وقت لإصلاحها، مما ينعكس سلبا على عمل الشركة العامة لسكك حديد العراق"، مشيرة إلى، أنها" اتخذت إجراءات قانونية عدة بحق المتجاوزين على الخطوط السككية والمخربين لمحتويات القطارات".

وشددت الوزارة حرصها على" ضمان سلامة المسافرين، فيما تهيب بالمواطنين الكرام التعاون والمحافظة على القطارات التي تعمل على خدمتهم وتوفير وسائل نقل آمنة ومناسبة، ومنع الأعمال التخريبية التى تستهدف الممتلكات العامة".

وأكدت، أنها" تعمل على تزويد جميع محطات نقل المسافرين بكاميرات مراقبة ذات جودة عالية؛ للحد من ظواهر الاعتداء والتخريب، ومراقبة العمل الخدمى أيضا".