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إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة

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القاهرة - سامية سيد - أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، في شمال الضفة الغربية. 

وأفادت مصادر في محافظة قليلية شمال غرب الضفة الغربية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة "كفر قدوم"، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع سكانها، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي؛ ما أسفر عن إصابة أربعة فلسطينيين، أحدهم بالرصاص الحي في البطن واليد، واثنان بشظايا رصاص حي في الرأس، والرابع بشظايا رصاص حي في اليد، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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