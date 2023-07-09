شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يبحث مع الهلال الأحمر سبل مساعدة العالقين على الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش الرئيس التونسي قيس سعيد، بقصر قرطاج، مع عبد اللطيف شابو، رئيس منظمة الهلال الاحمر التونسي، دور المنظمة، خاصة في الإحاطة بمن لا يزالون عالقين على الحدود داخل الأراضي التونسية ومواصلة الإحاطة بهم بالتنسيق مع كافة السلطات المعنية.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، سينتقل وفد هذا المساء إلى مكان تواجد هؤلاء المهاجرين المهجّرين حتى لا يبقوا في ظروف لا إنسانية.

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