شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل فلسطينيين من "رام الله" و"نابلس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، مواطنين فلسطينيين من محافظتى "نابلس" ورام الله" شمال ووسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "عصيرة" فى نابلس، واعتقلت فلسطينيًا بعد مداهمة منزله وتفتيش، فيما جرى اعتقال شاب آخر من "بلدة" ترمسعيا" فى شمال رام الله.



وأضافت المصادر أن اشتباكات اندلعت بين قوات الاحتلال وأهل "ترمسعيا" بعد اقتحامها.



يشار إلى أن بلدة "ترمسعيا" شهدت عدوانا كبيرا من قبل الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنين خلال الشهر الماضي، وجرى إحراق عشرات المنازل والسيارات، واستشهد مواطن فلسطينى جراء العدوان الذى أثار موجة إدانات دولية للاحتلال.