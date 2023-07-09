شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الصومالية: ملتزمون بالقضاء على مليشيات الشباب الإرهابية فى ربوع البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الدفاع الصومالى عبد القادر محمد نور اليوم /الأحد/ أن الحكومة ملتزمة بالقضاء على مليشيات الشباب الإرهابية فى كافة ربوع البلاد.

ووجه نور - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - القوات الصومالية بتكثيف العمليات ضد الإرهابيين، مضيفا"أن الحرب التى يخوضونها هى نفسها التى خاضوها ضد المستعمرين".

وأوضح أن القوات المسلحة الصومالية تقوم بعمليات لإبعاد الإرهابيين فى المناطق القليلة التى يختبئون فيها حتى يتمكن الشعب الصومالى من الحصول على الخدمات الأساسية.