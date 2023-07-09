شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال.. مقتل 40 إرهابيًا من حركة الشباب خلال عملية جوية وبرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الصومالى، مقتل 40 إرهابيًا من حركة الشباب الإرهابية خلال عملية جوية وبرية.

وحسب شبكة تليفزيون الصين، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن أكثر من 40 من مقاتلي حركة الشباب قتلوا في هجوم جوى وبرى شنه الجيش الوطني الصومالي فى ويلمارو بالصومال.

وأضافت وسائل الإعلامية المحلية، أن الجيش الصومالي دك مواقع لقادة تتزعم الحركة الإرهابية، لكن لم تكشف عن المزيد من التفاصيل.