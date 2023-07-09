شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الرصد الجوى التونسى: القيروان سابع أسخن مناطق العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كوثر السعفى من المعهد الوطنى للرصد الجوى فى تونس، احتلال مدينة القيروان المركز السابع بقائمة أسخن مناطق العالم ليلة أمس السبت''، مشيرة إلى أن تونس بصدد تسجيل درجات حرارة غير عادية، خلال العام الجارى.

وأضافت السعفي - في تصريحات لها اليوم /الأحد/- أن درجات الحرارة تجاوزت أمس /السبت/ المعدلات العادية بأكثر من 10 درجات وتم تحطيم رقم قياسي في ولاية القيروان ( 48.4 درجة).

وأوضحت أن المعدلات العادية في شهر يوليو التي تم رصدها من قبل المعهد خلال الفترة من 1950 إلى 2022 من 23 إلى 33 درجة، أما خلال العام الحالي فتم تسجيل درجات حرارة تبدأ من 36.

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