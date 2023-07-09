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بابا الفاتيكان يدعو لإنهاء موجة العنف الجديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

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القاهرة - سامية سيد -  دعا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان اليوم الأحد إلى إنهاء موجة العنف الجديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال البابا خلال صلاة التبشير الملائكي: " لقد علمت بحزن أن الدماء تراق مرة أخرى فى الأرض المقدسة"، بحسب وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية .
وأضاف: "اتمنى أن تستأنف السلطات الاسرائيلية والفلسطينية حوارا مباشرا لوقف دوامة العنف وفتح مسارات المصالحة والسلام".

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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