شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة المركزية الأمريكية: مقتل زعيم داعش أبو أسامة المهاجر فى شرق سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم مقتل زعيم تنظيم داعش أبو أسامة المهاجر فى شرق سوريا يوم 7 يوليو، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.
يذكرأن، أعلنت الولايات المتحدة فى فبراير 2022 القضاء على زعيم "داعش" أبو إبراهيم الهاشمى القرشي فى عملية عسكرية شمال غربى سوريا، بعد أقل من 3 سنوات على توليه قيادة التنظيم.
واستهدفت الغارة القرشى فى منطقة أطمة بريف إدلب الشمالى، على بعد نحو 15 ميلاً من قرية باريشا، حيث تم القضاء على البغدادى.
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