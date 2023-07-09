شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة المركزية الأمريكية: مقتل زعيم داعش أبو أسامة المهاجر فى شرق سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم مقتل زعيم تنظيم داعش أبو أسامة المهاجر فى شرق سوريا يوم 7 يوليو، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

يذكرأن، أعلنت الولايات المتحدة فى فبراير 2022 القضاء على زعيم "داعش" أبو إبراهيم الهاشمى القرشي فى عملية عسكرية شمال غربى سوريا، بعد أقل من 3 سنوات على توليه قيادة التنظيم.

واستهدفت الغارة القرشى فى منطقة أطمة بريف إدلب الشمالى، على بعد نحو 15 ميلاً من قرية باريشا، حيث تم القضاء على البغدادى.