شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يستعيد السيطرة على منطقة فى محافظة جوبا السفلى جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القوات الصومالية الخاصة (دنب)، التابعة للجيش الصومالى، أنها استعادت بالتعاون مع قوات الدراويش بولاية جوبالاند، خلال عملية عسكرية، منطقة "حغر" التابعة لمحافظة جوبا السفلى جنوبى البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم /الأحد/، أن "القوات الصومالية المشتركة دمرت خلال العملية جميع مواقع مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة"، مشيرة إلى أن "القوات تحركت من مديرية أفمدو وأزالت الألغام الأرضية التى زرعها العدو لتعطيل حركة المواطنين".

وكان الرئيس الصومالى الدكتور حسن شيخ محمود، أكد - فى تصريحات له أوردتها وكالة الأنباء الصومالية اليوم- عزم بلاده على تطهير كافة المناطق من براثن فلول المليشيات الإرهابية بجنوب ووسط البلاد.