شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تدعو طرفى الصراع بالسودان لإنهاء الاقتتال على الفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة الخارجية الأمريكية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بإنهاء القتال على الفور والعودة إلى ثكناتهم.

ودعا متحدث باسم الوزارة - في بيان الأحد - إلى ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين.

وطالب طرفي الصراع إلى التقيد بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.. مشيرا إلى أن واشنطن تدعم الشعب السوداني في الانتقال السياسي المتعثر لتحقيق الحرية والسلام والعدالة.

وكرر المتحدث باسم "الخارجية الأمريكية" النداء إلى دول المنطقة لمنع أي تدخل خارجي، مؤكدا أن أي دعم عسكري لن يؤدي إلا إلى تكثيف الصراع وإطالة أمده.