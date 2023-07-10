شكرا لقرائتكم خبر عن "الجوازات" السعودية تواصل إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر منفذ الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المديرية العامة للجوازات السعودية، إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر منفذ الحديثة بمنطقة الجوف، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ.

وأكدت المديرية -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد- جاهزيتها في مختلف المنافذ لإنهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام، حيث دُعمت منصات الجوازات بالقوة البشرية، والأجهزة التقنية لتقديم جميع الخدمات اللازمة لتيسير مغادرتهم بكل يسر وسهولة.