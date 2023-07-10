شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الصومالية تستعيد السيطرة على منطقة حغر بمحافظة جوبا السفلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت القوات الصومالية الخاصة “دنب” بالتعاون مع قوات الدراويش بولاية جوبالاند عملية عسكرية في منطقة “حغر” التابعة بمحافظة جوبا السفلى، حيث تبعد حوالي 80 كم عن مدينة بؤالي عاصمة ولاية جوبالاند.

ودمرت القوات المشتركة خلال العملية جميع مواقع مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، واستعادة السيطرة على منطقة حغر بمحافظة جوبا السفلى

وقد تحركت هذه القوات من مديرية أفمدو وأزالت الألغام الأرضية التي زرعها العدو لتعطيل حركة المواطنين.