شكرا لقرائتكم خبر عن ضحايا إثر سقوط منازل فى موريتانيا بسبب الأمطار الغزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الداخلية الموريتانية، إن سيدة توفيت جراء سقوط أحد البيوت بسبب الأمطار في قرية الكرباله بولاية لعصابه، فيما توفيت طفلة غرقا في النهر بمقاطعة بابابي في ولاية لبراكنه.

وأشارت الوزارة الأحد في نشرتها الخاصة بموسم الأمطار، إلى سقوط 11 عريشا بولاية لعصابة جراء الأمطار.

وعرفت الـ48 ساعة الأخيرة تهاطل أمطار على مناطق واسعة من موريتانيا، بينها مناطق من ولايتي لعصابة ولبراكنه