شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. مستقر بالسعودية غائم بالإمارات وحار في البحرين والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين من خلال النشرات الجوية فى السطور التالية.

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى طقس مستقر على معظم مناطق المملكة. في حين تكون السماء غائمة جزيئاً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان و عسير . كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يشمل ذلك طريق الساحل ويمتد من محافظة الليث حتى منطقة جازان. ولا يزال الطقس حار على أجزاء من وسط و شرق المملكة.".

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-42 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين ونصف.

حالة البحر: متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزء الجنوبي.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا ومغبر أحياناً نهاراً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح اليوم مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً .

الرياح : جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س .

الخليج العربي: خفيف فيما يحدث المد الأول عند الساعة 19:11 والمد الثاني عند الساعة 06:37، والجزر الأول عند الساعة 12:03 والجزر الثاني عند الساعة 01:05 .

بحر عمان: متوسط، يضطرب أحياناً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:59 والمد الثاني عند الساعة 04:40، والجزر الأول عند الساعة 08:33 والجزر الثاني عند الساعة 22:16.

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .

ويكون خلال الليل حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة . درجة الحرارة الصغرى: 33 °ﻡ

طقس البحرين

أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين، رطب أحياناً وحار خلال النهار .

الرياح متقلبة الاتجاه عموماً شمالية من 3 إلى 8 عقد وتصل من 8 إلى 13 عقدة أحياناً بعد الظهيرة .

ارتفاع الموج من قدم إلى ثالثة أقدام ،و درجة الحرارة العظمى 43 م درجة الحرارة الصغرى 30 م، و الرطوبة النسبية العظمى 90 % الرطوبة النسبية الصغرى 25 %