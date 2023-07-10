شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: وصول أكثر من 259 ألف حاج إلى المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج فى المدينة المنورة اليوم الاثنين، أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى أمس بلغ 259514 حاجا من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

ونقلت قناة (الإخبارية) السعودية عن إحصائية صادرة عن لجنة الحج قولها "إن عدد الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 126997 حاجا، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 132499 حاجا من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 44%، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 68341 حاجا".

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