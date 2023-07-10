شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين وتعتدى على صحفيين عائدين من تغطية فى جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، 8 فلسطينيين، واعتدت على صحفيين لدى عودتهما من تغطية إخبارية فى محافظة "جنين"، الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة أشخاص من مناطق متفرقة بمحافظة "الخليل"، الواقعة جنوب الضفة، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، فيما جرى اعتقال اثنين من مدينة القدس المحتلة، وسط الضفة، إضافة إلى شاب من بلدة "بيت ريما" المحاطة بالمستوطنات على أطراف محافظة "رام الله"، والتي تشهد بلداتها وقراها عدوانا مستمرا من قبل المستوطنين واقتحامات من قبل جنود الاحتلال في الآونة الأخيرة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتدت على الصحفيين الفلسطينيين محمد تركمان وكريم خمايسة لدى مرورهما بحاجز "دير شرف" العسكري غرب محافظة "نابلس" شمال الضفة، وقامت قوات الاحتلال باحتجازهما عدة ساعات، بعد عودتهما من تغطية صحفية في "جنين"، واعتدت عليهما بالضرب، قبل أن تعطب أحد إطارات سيارتهما.