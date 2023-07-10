شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 8 أشخاص إثر انفجار لغم أرضى وسط الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل 8 أشخاص من بينهم 6 أطفال جراء انفجار لغم أرضى بالقرب فى مدينة بولوبردى بإقليم هيران بولاية هيرشبيلى وسط الصومال.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم الاثنين، عن نائب عمدة المدينة للشؤون الأمنية عثمان جيدي إن: "لغمًا أرضيًا كان مزروعًا على عارضة الطريق بالقرب من مدينة بولوبردي، انفجر لحظة مرور عربة توك توك كانت تقل مدنيين"، مضيفًا أن الانفجار تسبب في مقتل جميع من كانوا على متن العربة وعددهم 8 أشخاص من أسرتين، بينهم 6 أطفال.

من جانبها، نددت الحكومة الفيدرالية بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف الأبرياء من المدنيين.