شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد إغلاق المجال الجوى السودانى لـ31 يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت سلطة الطيران المدنى السودانى اليوم الاثنين، نشرة طيارين "نوتام" والتى تضمنت تمديد إغلاق المجال الجوى السودانى أمام كافة حركة الطيران حتى 31 يوليو الجارى .

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن التمديد استثنى رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات المختصة .

كان المجال الجوى السودانى قد أغلق أمام حركة الطائرات في 15 أبريل الماضي بعد اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع وتم تمديد الإغلاق حتى 30 يونيو الماضى ثم مرة أخرى حتى 10 يوليو واخيرا حتى آخر الشهر الجاري .