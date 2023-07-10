شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف يجتمع مع وزراء مجلس التعاون الخليجى فى موسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الاثنين، اجتماعا وزاريا فى العاصمة الروسية موسكو، للحوار بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجى.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن هذا الاجتماع الوزارى هو السادس من نوعه، ويهدف إلى توسيع التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة وروسيا الاتحادية.

وكان وزير الخارجية الروسى أعلن فى وقت سابق أن الاجتماع الوزارى السادس مع دول مجلس التعاون الخليجي سيعقد في موسكو.

وأشارت وسائل إعلام روسية إلى أن اجتماع اليوم سيناقش مواضيع مدرجة على جدول الأعمال تهدف إلى زيادة التعاون المشترك من جهة، وتوفير فرصة مواتية لتبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية من جهة أخرى.

وقال جاسم محمد البديوى، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في تصريحات سابقة إن توقيع الجانبين على مذكرة التفاهم للحوار الإستراتيجي في شهر نوفمبر عام 2011، كان دلالة على سعي الجانبين نحو المضي قدما لبناء علاقات قوية ووثيقة تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة للجانبين على كافة الأصعدة والمجالات.