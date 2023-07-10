شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا تؤكد التزامها بتقديم الدعم النفسى والاجتماعى للأطفال اللاجئين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، إلتزامها بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال اللاجئين في قطاع غزة، باعتبار الصراع الدائر له تأثير نفسي مدمر على أطفال غزة، جاء ذلك بمناسبة افتتاحها "أسابيع المرح الصيفية" في القطاع، كونها تلعب دورا حاسما في إعادة الإحساس بالاستقرار الذين هم في حاجة ماسة إليه في حياتهم .

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شددت الوكالة في بيان لها على أنها تظل ملتزمة بتخفيف الصعوبات التي يواجهها مجتمع لاجئي فلسطين في قطاع غزة، وستواصل استكشاف المبادرات المبتكرة لتعزيز رفاهيتهم وتقديم الدعم لهم خلال هذه الأوقات الصعبة.

وأكدت الأونروا، أن أسابيع المرح تمتد حتى الثالث من أغسطس وتشمل أكثر من 130 ألف طفل في جميع أنحاء قطاع غزة بمن فيهم الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة، وتهدف أسابيع المرح إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي الحيوي للأطفال، وتوفير بيئة آمنة وراعية.

وقالت الأونروا إنه وفقًا لدراسة حديثة للوكالة، أظهر 38% من الأطفال أعراض اضطراب وظيفي تؤثر على حياتهم اليومية، لذلك فإن أسابيع المرح هي "استجابة مباشرة للاحتياجات النفسية للأطفال".

وكان وفد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين فى الشرق الأدنى "الأونروا"، دعا المانحين والشركاء إلى توفير التمويل بصورة فورية للاستجابة الإنسانية فى جنين، بعد العمليات العسكرية الإسرائيلية التى شهدها المخيم وأسفرت عن قتل 12 شخصا بمن فيهم أربعة أطفال وأصيب 140 آخرون، وتعرض 900 منزل لأضرار.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تكون وفد الأونروا ،الذي زار مخيم جنين، من نائبة المفوض العام للأونروا ليني ستينسيث ، ومدير مكتب الأونروا الميداني في الضفة الغربية آدم بولوكوس، ومنسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينجز، وكان يرافقهم عدد من الممثلين رفيعي المستوى من المجتمع الدولي والجهات المانحة. وقالت نائبة المفوض العام "ليني ستينسيث" إن حجم الدمار الذي رأته كان صادما ، والعديد من المنازل أحرقت بالكامل والسيارات محطمة أمام الجدران والطرق دمرت، كما دُمِر المركز الصحي التابع للأونروا.. مؤكدة أن الأمر تعدى الدمار المادي، حيث رأت الصدمة في عيون قاطني المخيم الذين كانوا شاهدا على العنف. وأشارت "الأونروا" ، في بيان لها، إلى أن المدارس الأربع التابعة للوكالة في جنين تعرضت لأضرار طفيفة، لكن حضور الطلاب مازال منخفضا رغم عودة الدراسة. من جانبه، قال مدير مكتب الأونروا الميداني في الضفة الغربية،" آدم بولوكوس" إنه في أحد الفصول الدراسية التي زاروها "أبلغهم الطلاب بأنهم منذ 10 أيام فقط دفنوا زميلا لهم قُتِل في اقتحام وقع في وقت سابق". وأضاف أنه يصعب على الطلاب السير للمدرسة لأن الطرق الرئيسية مازالت غير صالحة للاستخدام، كما أن هناك مخاوف على سلامتهم من خطر المواد غير المنفجرة، مؤكدا أنه من الأولويات الآن توفير دعم نفسي واجتماعي لمساعدة الأطفال على مواجهة خوفهم وقلقهم. وأشار "بولوكوس" إلى أن المخيم بات بدون كهرباء أو مياه بصورة جزئية حيث "دُمِرت ثمانية كيلومترات تقريبا من مواسير المياه وثلاثة كيلومترات من خطوط الصرف الصحي بسبب استخدام معدات ثقيلة دمرت أجزاء كبيرة من الطرق". وأثنى مسؤول الأونروا على السلطات المحلية في مخيم جنين وحوله للجهد الكبير الذي يقومون به للمساعدة على استئناف الحياة الطبيعية .. مؤكدا أن الأونروا ستستمر في دعمهم في الأيام والأسابيع القادمة. وأكدت نائبة المفوض العام، ليني ستينسيث، أنهم زاروا المخيم لإظهار التضامن مع السكان وطمأنتهم بأنهم ليسوا وحدهم .. داعية المانحين والشركاء إلى توفير التمويل بصورة فورية للاستجابة الإنسانية في جنين التي تقوم بها الأونروا. وأشار بيان الأونروا إلى أن الأولوية بالنسبة للوكالة الآن هي استعادة بعض الإحساس بالحياة الطبيعية وهذا عبر استئناف خدماتها بما فيها التعليم والرعاية الصحية وخدمات الصرف الصحي، أما الأولوية الأخرى في تقديم مساعدات نقدية للعائلات الذين تركوا منازلهم، من أجل إعانتهم على دفع أجور منازلهم وإعادة تأهيلها.

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