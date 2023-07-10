شكرا لقرائتكم خبر عن "اليونيفيل" تنقل للبنان مطلبا إسرائيليا بإزالة خيمة على الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل" اليوم إلى لبنان مطلبا إسرائيليا بإزالة خيمة أقامها حزب الله فى المنطقة اللبنانية بمحيط مزارع شبعا على الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل.

وقال وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب إن وفدا من اليونفيل برئاسة قائدها اللواء أرولدو لازارو بحث اليوم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأوضاع الأمنية في الجنوب، موضحا أن الوفد نقل مطلب الجانب الاسرائيلي بإزالة "الخيمة".

وأوضح الوزير عبدالله بوحبيب - في تصريحات له عقب الاجتماع الذي شارك فيه اليوم - أن الرد اللبناني تمثل في أن لبنان يريد أن تتراجع اسرائيل عن ضم الجزء الشمالي من بلدة الغجر التي تعتبر أرضا لبنانية وأقدم الجيش الاسرائيلي على ضمها قبل أيام.

وأشار إلى أن لبنان سجل نحو 18 انتهاكا إسرائيليا للحدود خلال الفترة الماضية.

وردا على سؤال عن القرار الاممي رقم 1701 والتجديد لليونيفيل، قال بوحبيب إنه سيتم بحث تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في 20 يوليو الحالي، وسيتم في آخر أسبوع من أغسطس التجديد لليونيفيل، حيث سيرأس وزير الخارجية الوفد اللبناني إلى نيويورك.