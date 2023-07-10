شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عنصر واعتقال آخر من مليشيات "الخوارج" بالصومال خلال عملية عسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت قوات الدراويش لولاية جلمدج الصومالية، بالتعاون مع المقاومة الشعبية، من تصفية عنصر من مليشيات الخوارخ واعتقال عنصر أخر.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن ذلك جاء خلال عملية عسكرية نفذت في ضواحي منطقة "براغ عيسى"، ضبطت خلالها القوات دراجة نارية واتصالات عسكرية، بالإضافة إلى الأسلحة التي كانت بحوزتهم العناصر، موضحة أن تنفيذ العملية جاء عقب إبلاغ السكان المحليين لمنطقة "براغ عيسى" لقوات الدراويش بقيام عناصر من مليشيات الخوارج بأخذ الأموال إجباريا منهم.