شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إصابات بالرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أصيب خمسة فلسطينيين خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، غرب مدينة رام الله.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن مواطنًا أصيب بالرصاص الحي وأربعة آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال المواجهات التي اندلعت في قرية "شقبا" بالمنطقة المذكورة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمعدني، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، تجاه المواطنين.