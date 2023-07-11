شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عنصر واعتقال آخر من ميليشيات "الخوارج" بالصومال خلال عملية عسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت قوات الدراويش لولاية جلمدج الصومالية، بالتعاون مع المقاومة الشعبية، من تصفية عنصر من ميليشيات الخوارخ واعتقال عنصر آخر.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن ذلك جاء خلال عملية عسكرية نفذت في ضواحي منطقة "براغ عيسى"، ضبطت خلالها القوات دراجة نارية واتصالات عسكرية، بالإضافة إلى الأسلحة التي كانت بحوزتهم العناصر، موضحة أن تنفيذ العملية جاء عقب إبلاغ السكان المحليين لمنطقة "براغ عيسى" لقوات الدراويش بقيام عناصر من ميليشيات الخوارج بأخذ الأموال إجباريا منهم.