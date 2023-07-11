شكرا لقرائتكم خبر عن تونس توقع اتفاقية تمويل مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 40 مليون يورو لتطوير التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيّد، مع نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار ريكاردو مورينيو فيليكس، اتفاقية تمويل بقيمة 40 مليون يورو (نحو 132 مليون دينار) لصالح برنامج تحسين وتطوير المؤسسات التعليمية.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير التونسي في فعاليات الندوة الأورومتوسطية التي ينظمها البنك الأوروبي للاستثمار (BEI MED conference 2023) ببرشلونة.

وبحسب بيان لوزارة التخطيط يهدف التمويل إلى توفير بنية أساسية تعليمية وتربوية ملائمة وعصرية تساعد على الحد من الانقطاع المدرسي ومن اكتساب المعارف الحديثة في إطار منظومة عادلة ودامجة، يستفيد منها قرابة 14500 تلميذ.

وأكد الوزير سمير سعيّد، أهمية التمويل لقطاع التعليم الذي يعد من أبرز القطاعات ذات الأولوية فى البرامج الإصلاحية للحكومة وفي التوجهات التنموية الكبرى التي تحظى فيها التنمية البشرية بمكانة متقدمة خاصة في مجال التعليم بمختلف مراحله، باعتبار أن الموارد البشرية هي ثروة تونس الأولى.

وثمن الوزير، دعم البنك الأوروبي للاستثمار، مشددًا على تميز علاقات التعاون بين الجانبين، فيما أكد المسؤول الأوروبي على متانة التعاون القائم بين الجانبين وعلى الاستعداد لمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها ومشاريعها التنموية، مبرزًا أهمية التمويل الموقع باعتبار توجهه إلى قطاع يحظى باهتمام ودعم البنك حتى يواصل دوره الفاعل في التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد.