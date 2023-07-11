شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية قرب أبوابه. وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات أمنية مشددة تتمثل في التفتيش الدقيق للسكان والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات التي يقوم بها الجنود بحق الشبان.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز