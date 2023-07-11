شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى: لبنان أبلغ الأمم المتحدة استعداده لترسيم الحدود الجنوبية مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى أن لبنان أبلغ الأمم المتحدة استعداده لترسيم الحدود الجنوبية مع إسرائيل على طول الخط الأزرق المعروف بخط وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل منذ عام 2006، والذى تنتشر عليه قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونيفيل)، مشددا على أن لبنان يعد بلدة الغجر تابعه له باعتراف الأمم المتحدة.

وأكد ميقاتي في حوار نشرته صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية بعددها الصادر اليوم سعي بلاده لحل قضية الخيمة على الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل دبلوماسيا.

وحول أزمة حاكمية مصرف لبنان، شدد ميقاتي على رفضه للتمديد للحاكم الحالي رياض سلامة بعد انتهاء ولايته في 31 يوليو الجاري فضلا عن رفض تعيين حاكم جديد في ظل الفراغ الرئاسي تجنبا لزيادة الخلافات الداخلية، مؤكدا ضرورة تنفيذ القانون الذي يقول إنّه على النائب الأول للحاكم تحمّل مسئولياته بالإنابة، وإن استقال – وفقا لتهديد النواب الأربعة للحاكم- فبتصريف الأعمال.

وحول استمرارية العمل على منصة صيرفة والتعاميم المعمول بها، قال ميقاتي إن هذا شأن مجلس المصرف المركزي ولن يدخل في التفاصيل، مشددا على أن الإجراءات الجاري العمل عليها تتضمن توحيد سعر الصرف، مشيرا إلى أنه لا ضمانات لعدم ارتفاع سعر الصرف بمجرد انتهاء ولاية الحاكم.

وأشار ميقاتي إلى أن العمل جار لإنهاء ملف تعيينات الفئة الثالثة من التشكيلات الدبلوماسية، مؤكدا أنه من غير الوارد بت تعيينات الفئة الأولى،وحول ملف تعيينات المجلس العسكري، أكد أن قائد الجيش حال انتهاء ولايته ينوب عنه رئيس الأركان – منصب شاغر حاليا – مؤكدا أن هناك متسع من الوقت لبت تعيينه قبل انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون في العاشر من يناير المقبل معبرا عن أمله في انتخاب رئيس جديد قبل هذا الموعد.