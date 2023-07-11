شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن بدء موسم العمرة للمواطنين والمقيمين والخليجيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن بدء موسم العمرة من خلال إصدار التصاريح اللازمة عبر تطبيقي "نُسُك" أو "توكلنا"، للمواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها.

وتأتي تلك الخطوة بعد إعلان الوزارة نجاح موسم الحج؛ بهدف تمكين المزيد من المسلمين من أداء مناسك العمرة والزيارة، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لهم، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

يذكر أن تطبيق "نُسُك" يعد أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة السعودية لخدمة ضيوف الرحمن من خلال تمكينهم من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية، لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق "توكلنا"، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.

وكانت الوزارة قد أعلنت قبل عدة أيام عن ترحيبها بالمعتمرين من خارج السعودية، وبدء إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة من خلال تقديم طلب عبر منصة "نُسُك"، على أن يكون موعد قدومهم للمملكة ابتداءً من غُرّة محرم 1445هـ.