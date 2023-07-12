شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تؤكد سعي دول الخليج لتعزيز التكامل والتصدي للتحديات بشكل جماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، سعي دول مجلس التعاون الخليجي الدائم إلى تعزيز التكامل والوحدة الخليجية، والتصدي للتحديات المشتركة بشكل جماعي.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم /الثلاثاء/ عبر الاتصال المرئي، في ملتقى الخليج للأبحاث في دورته الثالثة عشرة، الذي ينظمه مركز الخليج للأبحاث، وذلك في جامعة كامبريدج ببريطانيا، حيث أشار الأمير فيصل إلى أن دول الخليج العربية تعمل كقوة مبنية على التعاون، وتسعى إلى استخدام موقعها الاستراتيجي وقدراتها الأساسية ومواردها وإمكاناتها من أجل العمل كجسر يربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وأكد الأمير فيصل التزام المملكة بدعم الجهود الرامية إلى حل الصراع بالطرق السلمية وتعزيز الأمن، وتعزيز العلاقات التجارية داخل المنطقة، مضيفا "تتمثل أولويتنا الرئيسة دائمًا، سواء داخل المنطقة أو على الصعيد العالمي، في تهيئة الظروف للتنمية والازدهار، وذلك سيكون المحرك الرئيسي لسياساتنا الخارجية والأمنية، وذلك هو عملي الأساسي بصفتي وزير خارجية المملكة العربية السعودية".