شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب اللبناني يبحث أوضاع البلاد مع أمين مساعد الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الأوضاع العامة في البلاد مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي للبلاد العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور عبد الله الدردري. جاء ذلك خلال لقائهما، بمقر رئاسة مجلس النواب اللبناني بعين التينة في العاصمة بيروت. وتناول اللقاء بحث مشاريع الأمم المتحدة للتنمية المحلية وخلق فرص العمل والانتعاش الاقتصادي للمواطنين اللبنانيين.

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