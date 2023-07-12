شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا ترحب بصفقة العراق مع "توتال إنرجيز" لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت الولايات المتحدة بإتمام العراق صفقة "مشروع نمو الغاز المتكامل" غير المسبوق مع شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية.

وذكر بيان على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض أن هذه الصفقة الضخمة التي تم التوقيع عليها رسميًا هذا الأسبوع وستشمل مشاركة الشركات الإقليمية والأمريكية هي خطوة رئيسية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة في العراق وتحقيق أهدافه المناخية.

وأضاف البيان أنه بمجرد اكتمال المشروع، سيستفيد العراقيون من زيادة الإمداد المحلي بالكهرباء وتقليل المشاكل الصحية المرتبطة بالممارسة الضارة لحرق الغاز، وأكد أن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل جهود العراق المستمرة لتعزيز المرونة المحلية وتنويع إمدادات الطاقة بما في ذلك من خلال الاندماج الأوسع في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن المشروع سيعمل جنبًا إلى جنب مع البرامج الجارية لربط شبكة كهرباء العراق بالشبكات في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، بشكل كبير على تعزيز أمن الطاقة في العراق وموثوقية شبكة الكهرباء لصالح الشعب العراقي.

وشدد البيان على أن واشنطن ستواصل العمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وحكومة العراق للمساعدة في ضمان أن الموارد الطبيعية الوفيرة في العراق تفيد الشعب وتلبي احتياجاته.