شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يوقع على وثيقة انضمام المملكة لمعاهدة الصداقة فى جنوب شرق آسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع وزير الخارجية السعودى، فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأربعاء، على وثيقة انضمام المملكة العربية السعودية لمعاهدة الصداقة والتعاون فى جنوب شرق آسيا، وذلك بدعوة من وزيرة خارجية إندونيسيا، رئيسة الدورة الحالية للاجتماع الوزارى لدول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان"، المنعقد فى العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وأشاد ابن فرحان بالعلاقات المميزة التى تجمع المملكة بدول الآسيان، معربا عن حرص قيادة المملكة على توسيع أطر التعاون بين المملكة ودول رابطة الآسيان في العديد من المجالات، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما أوردته قناة "السعودية" الإخبارية.

وأكد وزير الخارجية السعودي أهمية هذه المعاهدة في مجال التعاون في منطقة جنوب شرق آسيا، حيث تتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن العلاقات الوثيقة مع الدول الأعضاء في المعاهدة ستسهم في تحقيق تطلعات كافة البلدان نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المشترك، وخلق فرصة تنموية واقتصادية جديدة للجميع.

ويأتي انضمام السعودية لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، تأكيدا على الروابط الوثيقة مع دول شرق آسيا في العديد من المجالات، واستكمالا لدور المملكة الريادي دوليًا في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، ونهجها القائم على تعزيز الحوار وتكثيف التنسيق المشترك، وتوطيد العمل المتعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الاستقرار والازدهار والتقدم لكافة الدول والشعوب.