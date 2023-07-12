شكرا لقرائتكم خبر عن "شئون الحرمين" تطلق مبادرة "الحقيبة القرآنية" لمساعدة طلاب العلم وحملة القرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الرئاسة العامة لشئون الحرمين، بالتعاون مع إدارة شؤون المصاحف السعودية، مبادرة "الحقيبة القرآنية" التى تحتوى على إصدارات فى علوم القرآن تستهدف حملة القرآن وطلاب العلم.

وقال مدير إدارة شؤون المصاحف، سعد بن غويلب الندوى، فى تصريحات أوردتها قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الأربعاء، "إنه إدراكا بأهمية القرآن الكريم، وما اشتمل عليه من هداية إلى الأخلاق الكريمة والعبادات الحقة نفذت الإدارة هذه المبادرة التى تعنى بعلوم القرآن وتفسيره وبيان أحكامه وفضائله".

وأضاف أن المبادرة تستهدف حفظة كتاب الله المشاركين فى الحلقات القرآنية، واشتملت على نسخة من المصحف الشريف، والتفسير الميسر، وكتاب فن الترتيل وعلومه، وكتاب التجويد الميسر.

وأشار إلى أن الإصدارات تتضمن موضوعات تعليم القرآن وتعلمه وآداب تلاوته، وأحكام التلاوة، والتعريف بعلم القراءات والقراء العشرة، وتعلم أحكام التجويد التي تمكن القارئ من إتقان التلاوة، كما تهدف الحقيبة إلى إثراء تجربة حفظة كتاب الله وإعانتهم على حسن تلاوته وفهم معانيه والاشتغال به تعلما وتعليما.