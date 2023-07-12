شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى: مقتل قيادى من مليشيات "الشباب" و2 من مساعديه بجنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات الصومالية أن قوات "دَنب" الخاصة بالجيش تمكنت من تصفية قائد ميدانى مكلف بالهجمات الانتحارية فى صفوف مليشيات الشباب الإرهابية، واثنين من مساعديه، وذلك بضاحية منطقة "ويل مارو" بمحافظة جوبا الوسطى جنوب البلاد .

كما أسفرت العملية العسكرية - وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - اليوم الأربعاء، عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف عناصر مليشيات ، وتدمير المعدات العسكرية التي كانت بحوزتهم، ويستمر الجيش الصومالى، فى ملاحقة فلول مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

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